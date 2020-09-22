Darıca Belediyesi’nden sosyal mesafeli spor

Darıca Belediyesi, özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor.

Darıca Belediyesi, örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs tedbirleriyle birçok farklı çalışmaya imza atan Darıca Belediyesi, gençlerin sosyal mesafeli spor yapabilmeleri için Ayak Tenisi Turnuvası düzenleniyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Ayak Tenisi Turnuvası, 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 20 takımla sınırlı olarak düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası’na başvurular 21-25 Eylül tarihleri arasında Darıca Belediyesi Erkekler Yüzme Havuzundan yapılabilecek. 25 Eylül Cuma günü kura çekiminin gerçekleşeceği turnuvanın 28 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Darıca Belediyesi Çamlık Parkı Halı Saha’da yapılacak maçlar hafta içi saat 18.00-21.00 arasında oynanacak. Takımların 3 asil 2 yedek oyuncu ile katılacağı turnuvaya başvurmak isteyenler, belediyeyi telefonla arayarak bilgi alabilecekler.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenecek olan turnuvaya ayak tenisine ilgi duyan herkesi davet etti.

