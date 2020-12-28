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Darıca Belediyesi’nden vatandaşlara 2 milyon 650 bin TL’lik yardım

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Gıda, kömür ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar için vatandaşlara gerekli destekleri sunan Darıca Belediyesi, bu yıl toplamda 2 milyon 650 bin TL yardımda bulundu.Darıca Belediyesi, yıl boyunca vatandaşlara engelli aracından eşya ve kömür yardımına, gıda kolisinden hasta karyolası ve kırtasiye yardımına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yardımda bulundu.

Darıca Belediyesi’nden vatandaşlara 2 milyon 650 bin TL’lik yardım

Gıda, kömür ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar için vatandaşlara gerekli destekleri sunan Darıca Belediyesi, bu yıl toplamda 2 milyon 650 bin TL yardımda bulundu.
Darıca Belediyesi, yıl boyunca vatandaşlara engelli aracından eşya ve kömür yardımına, gıda kolisinden hasta karyolası ve kırtasiye yardımına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yardımda bulundu. 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 13 bin 494 adet gıda kolisi desteğinde bulunan Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da yardıma muhtaç aileler için 70 bin 688 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Eğitim desteği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemeleri desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileler için kömür ve evleri zarar gören vatandaşlara da eşya yardımında bulundu.
Darıca Belediyesi, engelli aracı olan vatandaşların araçlarının bakım ve onarımının yanı sıra hasta vatandaşlara da ilaç yardımı ve hasta karyolası gibi desteklerde bulundu. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kartı desteğinde de bulunan belediye, 2020 yılında 5 bin 588 adet gıda kartı yardımında bulundu. Darıca Belediyesi, 2020 yılında toplamda ise 2 milyon 650 bin TL yardımda bulundu.
"Sosyal belediyecilikten taviz vermedik"
Darıca’da yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal belediyecilikten hiçbir zaman taviz vermedik. Belediyede tasarrufu ön planda tuttuk ama sosyal belediyecilikte tasarruf yapmadık. Tam aksine daha fazla kişiye ulaşmak adına yardımlarımızı arttırdık. Darıca Belediyesi vatandaşların her zaman sırtını dayadığı, zor zamanlarda yanlarında olan bir kurum olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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