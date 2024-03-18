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Darıca Hükümet Konağı’nda çalışmalar devam ediyor

İHA İHA
18.03.2024 15:31
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Yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Proje ile ilçemizin en büyük eksikliklerinden biri giderilmiş olacak" dedi.

Darıca Hükümet Konağı’nda çalışmalar devam ediyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile birlikte inşaatı devam eden Darıca Hükümet Konağı ve Belediye Binası projesini inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapının ikiz bina olarak inşa edildiğini belirten Muzaffer Bıyık, "Hükümet Konağı ve belediye binası olarak hizmet verecek proje ile ilçemizin en büyük eksikliklerinden biri giderilmiş olacak. Sürekli büyüyen ve gelişen Darıca’mızda kamu binaları dağınık görüntüsü ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlçemize yakışan modern bir hizmet binası ile artık vatandaşlarımız tek noktadan devletimizin tüm kurumlarındaki işlemlerini yapabilecek. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında bize destek olan başta İçişleri bakanlığımız olmak üzere milletvekillerimize ve büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

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