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Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Darıca sahil parkındaki yolları asfalt sererek yeniliyor.Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor.

Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Darıca sahil parkındaki yolları asfalt sererek yeniliyor.
Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Sahil parkının Kuzey yönünde bulunan B kapısından, parkın orta kısmında bulunan B otoparkına uzanan eski kışla yolu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlanarak yol konforu arttırılıyor. B kapısını kullanarak sahil parkına ulaşmak isteyen vatandaşların yol konforunu artırmak isteyen Büyükşehir ekipleri, 2 bin 100 ton bitümlü temel asfalt serimi gerçekleştirdi. Bin metre uzunluğundaki yola daha önceden 3 bin 600 ton PMT malzemesi seren ekipler, çalışmaların devamında yola aşınma tabakasını da serecek. Çalışma dahilinde yaya kaldırımı için bin 500 metrekare parke imalatı yapılacak. Kaldırım imalatında ayrıca bin metre bordür çalışması gerçekleştirilecek.

Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor

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