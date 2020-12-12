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Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Darıca sahil parkının kuzey yönündeki B kapısından başlayarak, parkın orta kısmındaki B otoparkına giden eski yolda, asfalt serimi ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi.Vatandaşların gösterdiği ilgi ile Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor.

Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

Darıca sahil parkının kuzey yönündeki B kapısından başlayarak, parkın orta kısmındaki B otoparkına giden eski yolda, asfalt serimi ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi.
Vatandaşların gösterdiği ilgi ile Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Sahil parkının Kuzey yönünde bulunan B kapısından, parkın orta kısmında bulunan B otoparkına uzanan eski kışla yolu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlanarak yol konforu arttırıldı.
B kapısını kullanarak sahil parkına ulaşmak isteyen vatandaşların yol konforunu artırmak isteyen Büyükşehir ekipleri, 2 bin 100 ton bitümlü temel asfaltın serimini gerçekleştirdi. Bin metre uzunluğundaki yola daha önceden 3 bin 500 ton PMT malzemesi seren ekipler, önümüzdeki günlerdeyolun son kat asfaltı olan aşınma tabakasını da serecek.
Çalışma kapsamında yola bin 300 metrekare parke ve bin 830 metre uzunluğunda bordür imalatları gerçekleştirildi. Bin metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğindeki yolun kenar kısmına bin metre uzunluğunda V kanal yapıldı.

Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

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