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Darıca sahil parkına yeni otopark

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediliyor.Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini gören Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi.

Darıca sahil parkına yeni otopark

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediliyor.
Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini gören Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediyor. Yapılan çalışma ile sahil parkındaki otopark sayısı üçe çıkacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı ve 2 bin 300 ton PMT serimi yapıldı.
Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serecek. Orta refüj imalatlarının da yapılacağı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunacak. Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle akşam saatleri ile hafta sonu günlerinde oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa ediliyor.

Darıca sahil parkına yeni otopark

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