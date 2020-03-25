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Darıca’da cadde ve sokaklar temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Darıca’da çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda da yıkama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.Darıca Belediyesi, dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Darıca’da çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda da yıkama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.
Darıca Belediyesi, dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor. Korona virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren tedbirleri arttıran ve özel ekipler kuran Darıca Belediyesi, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşların sağlığı ve huzuru için cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da ağırlık verdi. Bir yandan vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında her gün düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapan Darıca Belediyesi bir yandan da ana caddeler ve mahalle aralarında cadde ve sokaklarda titiz bir çalışma yürütüyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her gün düzenli olarak ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Darıca Belediyesi, virüs salgınını önlemek için gece gündüz çalışırken cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik işlemleri de gerçekleştiriyor.
Başkan Muzaffer Bıyık da korona virüs önlemleri için Darıca’da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek vatandaşlardan da sürece destek vermelerini istedi. Darıcalılara evlerinde kalmaları çağrısını her fırsatta yineleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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