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Darıca’da çocuk kulüpleri projesi hayata geçiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Çocuk Kulüpleri Projesi ile kadınlar kurs görürken çocukları da eğitim alacak.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Bilgi Evleri’nde eğitim gören kadın kursiyerlerin talebi sonrası çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri çocuk kulüpleri oluşturuldu.

Darıca’da çocuk kulüpleri projesi hayata geçiyor

Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Çocuk Kulüpleri Projesi ile kadınlar kurs görürken çocukları da eğitim alacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Bilgi Evleri’nde eğitim gören kadın kursiyerlerin talebi sonrası çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri çocuk kulüpleri oluşturuldu. Bilgi Evleri’nde kurs gören kadın kursiyerler, kendilerini geliştirirken çocukları da uzman eğitmenlerin eşliğinde eğlenerek öğrenebilecekler. İlk etapta Osmangazi Bilgi Evi, Nenehatun Bilgi Evi, Sırasöğütler Bilgi Evi ve Sırasöğütler Bilgi Evi’nde oluşturulan Çocuk Kulüpleri, diğer mahallelerde de hayata geçirilecek. Bilgi Evleri’nde eğitim gören kadın kursiyerlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edeceği Çocuk Kulüplerinde alanında uzman eğitmenler görev yapacak.
Okul öncesi çağındaki çocukların kayıt yaptırabileceği Çocuk Kulüpleri’nde çocuklara yönelik Matematik, zeka oyunları, resim, müzik gibi branşların yanı sıra sosyal aktivitelerin de yer alacağı bir eğitim verilecek. Çocuk Kulüpleri, modern fiziki mekanları, donanımlı sınıflarıyla ve alanında uzman eğitmenlerle Darıcalıların hizmetinde olacak. Kayıtların ücretsiz olacağı Çocuk Kulüpleri’nde çocuklar kendilerini en iyi şekilde geliştirme imkanına sahip olacak.
Vatandaşlara verdikleri sözü yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bilgi Evleri’mizde eğitim gören kadınlardan gelen talebi yerine getirmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliştirmelerine yardımcı olmak için Çocuk Kulüplerimizi hayata geçiriyoruz. Kadınlar başka odada kurs görürken çocukları da diğer odada eğitim alacak. Böylece hem anneleri hem de çocukları aynı anda eğitim alma imkanına kavuşacak. Vatandaşlarımızın bizden bu yönde bir talebi vardı. Bizim de seçim meydanlarında verdiğimiz bu sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete başlayacak olan Çocuk Kulüplerimiz ilçemize hayırlı olsun. Bütün mahallelerde Çocuk Kulüpleri oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Darıca’da çocuk kulüpleri projesi hayata geçiyor

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