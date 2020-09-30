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Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte etmeye devam ediyor.

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, mahalle konakları, muhtarlıklar, toplu taşıma araçları, ibadethaneler, sağlık ocakları, okullar ve eğitimlerin devam ettiği bilgi evleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında belirli aralıklarla temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapan ekipler son olarak kentin futbol takımı olan Darıca Gençlerbirliği tesislerinde de detaylı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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