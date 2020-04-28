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Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor.

Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Darıca Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor. Darıca’daki 14 mahallenin tamamında belirli periyotlar halinde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle ana caddeler ve ara sokakların tamamında dezenfektanlı suyla yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için kaldırımlar ve çöp konteynerlerini de dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye’nin korona virüs salgınında aldığı önlemler neticesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Dünyayı etkileyen korona virüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Hamdolsun ülkemiz salgınla mücadele konusunda dünyaya örnek olarak gösterilen bir noktaya geldi. Devletimizin almış olduğu önlemler neticesinde şu anda çok iyi bir yerdeyiz. Bu tedbirleri aksatmadan sürdürmeliyiz. En yakın zamanda inşallah salgın Türkiye’de bitecek. Ramazan Bayramı’nda çifte bayram sevinci yaşamak için hepimize görevler düşüyor. Hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

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