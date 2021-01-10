Darıca’da ekipler su baskınlarına karşı teyakkuzda

Darıca Belediyesi, hafta sonu etkili olan yağışlara karşı teyakkuza geçti. Darıca Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde olası su baskınlarına karşı yağmur suyu mazgallarını temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, ilçe genelinde bulunan yağmur suyu mazgallarını tek tek temizliyor. Hafta sonu etkili olan yağışlarda da ekipler, olası su baskınlarına karşı mazgallarda biriken çöpleri temizledi. İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler yoğun yağışlarda en büyük sorunun yerlere atılan çöpler olduğunu belirterek, vatandaşların yerlere çöp atılmaması yönünde daha duyarlı olmaları istendi.

