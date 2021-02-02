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Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor

02.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya başladı.Darıca Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimleri arttırdı.

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya başladı.
Darıca Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde ve marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkışları incelendi. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. İlçe genelinde denetimleri arttıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimleri aralıksız sürdürecek.

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