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Darıca’da Gaziler Günü kutlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Darıca sahilde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada bu toprakların bizlere şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade ederek bu emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.Gaziler Günü, Darıca sahilde düzenlenen törenle kutlandı.

Darıca’da Gaziler Günü kutlandı

Darıca sahilde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada bu toprakların bizlere şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade ederek bu emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.
Gaziler Günü, Darıca sahilde düzenlenen törenle kutlandı. Gaziler Günü programına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şubesi yönetimi ile birlikte gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal marşının ardından protokol üyeleri duygularını ifade etti.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gaziler Gününü kutlayarak, “Bugün vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz gazilerimizin günü. Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de onların bu kutsal emanetlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk milleti dün olduğu gibi bugün de ’ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek istiklalini ve istikbalini canı pahasına korumaya devam etmektedir. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar üzerinden gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum” dedi.

Darıca’da Gaziler Günü kutlandı

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