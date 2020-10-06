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Darıca’da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor.Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla meslek edindirme kursları düzenlemeye sürüyor.

Darıca’da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor

Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor.
Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla meslek edindirme kursları düzenlemeye sürüyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor. Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarında kayıtların devam ettiği belirtilirken eğitimler de uzman eğitmenler tarafından verilecek. Giyim, mefruşat, el sanatları, kalıp, iğne oyası, takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenecek eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek. Bilgievleri ve Mahalle Konakları meslek kurslarına kadınların yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken kayıt yaptırmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarına başvurabilecekleri ifade edildi.
Kadınların meslek sahibi olması ve aile bütçelerine katkı sunabilmeleri için eğitim kurslarını önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kadınların birçok alanda başarılı olması ve meslek edinmesini önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz. Belediye olarak kadınların el emeği göz nuru ortaya çıkaracakları eserleri hem sergileyecekleri hem de satıp gelir elde edebilecekleri bir model üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Darıca’da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor

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