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Darıca’da okul bahçelerine fidan dikiliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un fidan dikimi çağrısına cevap veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki bütün okullara öğretmenler için fidan gönderdi.Darıca’da bulunan okulların bahçelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un fidan dikimi çağrısına cevap veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki bütün okullara öğretmenler için fidan gönderdi.
Darıca’da bulunan okulların bahçelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve öğretmenlerle birlikte Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Fıstık ve Sedir ağacı fidanlarını toprakla buluşturan ve can suyunu veren Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde ilçe genelindeki tüm okullara fidan gönderildiğini ifade etti.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha yeşil bir Darıca ve Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hatay’da, Maraş’ta ve Adana’da çıkan orman yangınları bizim de yüreğimizi dağladı. Yeşili sevmeli ve korumalıyız. Yarınlara daha yeşil bir ülke bırakmak hepimizin görevi. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı sonrası Darıca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilçemizdeki bütün okullarımızda fidanları okul bahçelerinde toprakla buluşturduk. Geçtiğimiz yıl ilk okul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerimize yönelik ’İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı’ projesi kapsamında 4 bin adet çam ağacı fidanı dağıtmıştık. Bu yıl da yine birinci sınıflara yönelik zeytin fidanı dağıtımı yapıyoruz. Orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız” dedi.

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