YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor

Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.Bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da Ramazan ayının ruhuna uygun yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.
Bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da Ramazan ayının ruhuna uygun yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerini sosyal medyaya taşıyarak orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatacak. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da Hacivat ile Karagöz gösterisi ile başlayacak olan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri, 3 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da Orta Oyunu ile devam edecek ve bütün programlar sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Etkinlik kapsamında 5 Mayıs Salı günü İlahiyatçı Yazar Vehbi Karakaş saat 18.30’da sohbet programıyla Darıcalılarla buluşacak. Emek Merkez Cami Kayyımı Haydar Gültekin, İlahiyatçı Yakup Ayaz, Osmangazi Kuran Kursu Öğreticisi Fahrettin Atıcı ve Erenler Cami Uzman İmam Hatibi İlyas Şahan, Kur’an tilavetiyle Darıcalılara Kur’an ziyafeti sunacak. Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir ve Dursun Ali Erzincanlı’yı Darıcalılarla buluşturacak. 19 Mayıs Salı günü saat 21.00’da başlayacak Kadir Gecesi özel programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde geçirmek istediklerini ifade ederek “Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:57
Öğle
13:03
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Kandıra Eczanesi
Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Ece Eczanesi
Izmit
Uslu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.