YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yarın yeniden ziyarete açılacak

07.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yarın yeniden ziyarete açılacak

KOCAELİ (AA) - Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, yarın yeniden misafirlerini kabul etmeye başlayacak.

Hayvanat bahçesinin genel müdür yardımcısı Simge Çelik Atasoy, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine 5 Aralık'ta parkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Park ziyarete kapalı kalsa da içeride çalışmaların devam ettiğini belirten Atasoy, "Burada 2 bine yakın hayvan mevcut. Bunların bakımları her gün devam etti. Yemekleri verildi, temizlikleri yapıldı." diye konuştu.

Atasoy, havaların ısınmaya başlaması ve vakaların düşmesiyle parkı yeniden ziyarete açacaklarını dile getirerek, "Tedbirler kapsamında parkın tamamını açmayacağız. Bazı kapalı alanlara giriş olmayacak. Sürüngenler evi ve akvaryuma ziyaretçi almayacağız." ifadelerini kullandı.

Güzel havalarda hayvanların çoğunun dışarıda olacağını ve ziyaretçilerin hayvanların büyük kısmını görebileceğini aktaran Atasoy, şunları kaydetti:

"Yarınki açılışımız öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Park genelinde dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Bunu zaten sürekli olarak yapıyorduk ama ziyarete açılacağımız için daha kapsamlı şekilde yaptık. Bu işlemler her hafta düzenli olarak yapılıyor. Bunun dışında hayvanlarımızın bazılarının yerlerini değiştirdik, barınaklarını düzenledik. Yarından itibaren misafirlerimizi bekliyoruz. Çocukların daha güzel vakit geçirmesi için hazırız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:32
Yatsı
19:52

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Duygu Eczanesi
Izmit
Zeliha Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Ayşem Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Korfez
Kent Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

İzmit’in kültür ve sosyal işleri tarihi binada ele alınacak

İzmit’in kültür ve sosyal işleri tarihi binada ele alınacak

Kocaeli İtfaiyesi için hummalı çalışma

Kocaeli İtfaiyesi için hummalı çalışma

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

Gölcük’te üst geçitlere bakım çalışması

Gölcük’te üst geçitlere bakım çalışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.