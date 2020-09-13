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Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilen ve çalışmaları hız kazanan spor salonundaki çalışmalarını yerinde inceledi.Darıca ilçesine modern bir spor tesisi kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi’ne içerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan veren spor salonu inşa ediyor.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilen ve çalışmaları hız kazanan spor salonundaki çalışmalarını yerinde inceledi.
Darıca ilçesine modern bir spor tesisi kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi’ne içerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan veren spor salonu inşa ediyor. Modern spor salonu hizmete girdikten sonra Darıca halkına hizmet verecek. Projeyi takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa aşamasındaki spor salonunda incelemelerde bulundu. Gündoğdu, “Geçtiğimiz aylarda şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Darıca sahil parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halkımız sahil parkını beğendi ve benimsedi. Şimdi de hemen sahil parkının yanı başında, bölgedeki vatandaşlarımızın birçok farklı branşa spor yapabileceği ve spor müsabakalarının düzenlenebileceği, bir spor salonu inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. Gündoğdu, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı uzman teknik personelden, proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
İnşa edilen dev spor tesisi toplamda 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkan sağlayacak.
Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuluyor. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma-duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturuluyor.

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