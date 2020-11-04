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Darıca’daki spor salonu özgün mimarisi ile dikkat çekiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:59 | Son Güncelleme

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde inşa edilen ve tamamlanmak üzere olan spor salonu, özgün mimarisi ile dikkat çekiyor.Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ilçeye modern bir spor tesisi daha kazandırıyor.

Darıca’daki spor salonu özgün mimarisi ile dikkat çekiyor

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde inşa edilen ve tamamlanmak üzere olan spor salonu, özgün mimarisi ile dikkat çekiyor.
Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ilçeye modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. İçerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan verecek olan spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor. Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlanma sürecindeki spor salonu özgün mimarisi ile dikkat çekiyor.
Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan, iç doğrama cam takılması ve zemin pvc gibi imalatlar tamamlandı. Çalışma dahilinde mekanik ve elektrik imalatlar, boya işleri ve kapı montajları imalatları devam ediyor. Spor salonunun yakın zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor
Darıca’da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde inşa edilen yapının bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân veriyor. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu.
Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş alanları, engelli soyunma ve depo bulunuyor. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturuldu.

Darıca’daki spor salonu özgün mimarisi ile dikkat çekiyor

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Ege Eczanesi
Izmit
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Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
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