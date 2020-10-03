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Darıca’daki yeni restoran sahil parkına yakışacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesince inşa edilen modern restoran, sahil parkına gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu.

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesince inşa edilen modern restoran, sahil parkına gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restoran yapılıyor. İnşa çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı modern restoran, vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verecek.
Sahil parkının prestijini arttıracak olan modern restoran binası toplamda bin 790 metrekare alan üzerine kuruluyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı restoranın 150 metrekare açık alanı, 450 metrekare ise kapalı oturma alanı bulunuyor. Sahile 100 metre kıyı şeridi bulunan restoranın, diğer kısımları yeşil alan olarak değerlendiriliyor. Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları ile su gider bağlantı yapımı tamamlandı. Tente ve iç mekan iklimlendirme çalışmaları devam ederken bahçe alanı sert zemin bazalt taş kaplama, asma tavan ve sıhhı tesisat armatür montaj imalatları yakın zamanda gerçekleştirilecek.

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