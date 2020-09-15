Darıcalı sporcular milli takımın gururu oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, sporda başarısını sürdürüyor. İstanbul’da gerçekleşen 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda milli takım adına yarışan Darıcalı atletler, 2 gümüş madalya ile hem Darıca hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Bağlarbaşı’nda bulunan Ekrem Koçak Pisti’nde gerçekleşti. Balkan Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da milli takım adına yarıştı ve şampiyonayı 2 gümüş madalya ile tamamladı.

Birinci gün piste çıkan İslam Taşçı, bin 500 metrede 2. Olurken, ikinci gün gün piste çıkan Ömer Amaçtan ise 3 bin metrede 2. olarak gümüş madalya kazandı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Mevlüt Kılıç ise 800 metrede 7. olarak şampiyonayı tamamladı. Öte yandan hafta sonu Romanya’da yapılacak olan Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan, 5 bin metrede Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularını Milli Takım’da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, “Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kazandığı başarı bizleri mutlu etti. Milli takımda hem ilçemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı oldular. Darıca Belediyesi olarak spora yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

