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Darıca’nın dev spor salonunda çalışmalar sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği bin 800 kişilik spor salonunun dış cephesi tamamen şekillenirken, iç kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği bin 800 kişilik spor salonunun dış cephesi tamamen şekillenirken, iç kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan bin 800 kişilik spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun dış cephesi tamamlandı. Yapının cam montajları başladı.
Dış cephesi tamamen şekillenen yapının, sıva imalatları da tamamlandı. Alçıpan asma tavan imalatlarına devam eden ekipler, cam montajına da başladı. Tribün kat basamakları betonu dökülen spor salonunun, baffle asma tavan için iskele kurulumu ve geniş alanların daha homojen iklimlendirilmesine imkan tanıyacak ‘roofto’ etrafındaki çatıya başlandı. Mermer basamak döşemesi tamamlanırken zemin katta seramik döşenmesine devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkan verecek.

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