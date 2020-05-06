YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Darıca’ya modern spor kompleksi

Darıca’ya modern spor kompleksi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin daha fazla sporla buluşması için 600 metrekarelik alanda fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı bir salonu hayata geçirdi.Darıca Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor.

Darıca’ya modern spor kompleksi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin daha fazla sporla buluşması için 600 metrekarelik alanda fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı bir salonu hayata geçirdi.
Darıca Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçede fitness ve dövüş sporlarıyla ilgilenen gençlere yönelik yeni bir spor kompleksi hayata geçirildi. Nenehatun Mahallesi’nde yer alan Deniz Yıldızları Lisesi içerisinde bulunan Darıca Belediyesi Erkekler Havuzu’nun alt katı spor salonuna dönüştürüldü. Yaklaşık 600 metrekare alanda inşa edilen spor salonunda Darıcalılar, karate, ‘muay thai’ ve boks gibi sporların yanı sıra, fitness sporları da yapabilecek. Alt katı spor salonu ve üst katında da sauna ve buhar odasıyla birlikte yüzme havuzu bir arada faaliyet gösterecek. Böylece Darıcalılar modern bir spor kompleksine kavuşmuş olacak. Spor salonunda çalışmalar biterken sauna ve buhar odasının da kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte spor salonunu incelerken spora yatırıma devam edeceklerini söyledi. Darıca’nın bir spor şehri olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Burada Darıca’mızın yarınlarını teşkil edecek olan gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir spor salonu yaptık. Bokstan, karateye ve ‘muay thai’ye kadar her türlü branşın olacağı, özellikle gençlere yönelik bir çalışma başlattık. Spor salonunun üst katında yer alan yüzme havuzunun bulunduğu yere sauna ve buhar odası da yaparak burayı tam anlamıyla bir spor kompleksine dönüştüreceğiz. Korona virüs salgını bittikten sonra tüm Darıcalı hemşerilerimizi spor yapmaya ve yüzme havuzuna bekliyoruz” dedi.

Darıca’ya modern spor kompleksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:46
Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:08
Yatsı
21:42

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Körfez Eczanesi
Korfez
Çağla Eczanesi
Cayirova
Dilek Eczanesi
Golcuk
Sevil Eczanesi
Izmit
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Melek Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.