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Darıca’ya yeni sahil parkı

01.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu’nda, büyükşehir belediyesi tarafından düzenleme yapılarak, yeni bir sahil parkı inşa ediliyor.İçerisinde birçok sosyal tesisin olacağı sahil parkı, toplam 203 bin 103 metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu’nda, büyükşehir belediyesi tarafından düzenleme yapılarak, yeni bir sahil parkı inşa ediliyor.
İçerisinde birçok sosyal tesisin olacağı sahil parkı, toplam 203 bin 103 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilecek olan sahil parkı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahada düzenleme çalışmalarına başladı. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan sahil parkı, toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak. Proje kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, marina, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek.

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