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Darina, takımla antrenmanlara başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni transferi Rus kaleci Darina Shulega, takımla antrenmanlara başladı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni transferi Rus kaleci Darina Shulega, takımla antrenmanlara başladı. Yeni transferi değerlendiren antrenör Sertan Sarpaş, “Genç kalecilerimize örnek bir transfer yaptık. Diğer kalecilerimize model olacak ve gelişimlerine katkı sağlayacaktır” dedi.
Türkiye’yi bu sezon Avrupa’da EHF kupasında temsil edecek Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin iddialı takımlarından Muratpaşa Belediyespor, salon antrenmanlarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına Düzlerçamı Milli Parkı Güver Uçurumu’nda uzun mesafeli koşu antrenmanlarıyla açan Paşanın Meleklerinde yeni transfer Rus kaleci Darina Shulega da takımla birlikte çalışmalara başladı.
24 yaşındaki Rus milli kaleci Darina, antrenmandaki hızıyla dikkat çekerken takımla sağladığı uyum da teknik ekibi memnun etti. Antrenör Sarpaş, Güver Uçurumu’nda başladıkları yeni sezon hazırlıklarına 4x4 Spor Merkezi’nde kuvvet, dayanıklılık ve sürat testleriyle devam ettiklerini söyledi. Bu testlerde ortaya çıkan verilerle antrenman programını yeniden düzenlediklerini belirten Sarpaş, “Şimdi de salonda toplu adaptasyon, pas, top tutma gibi yetenekleri düzeltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Tüm transferlerin takıma katıldığını ve oyuncuların oldukça istekli olduğunu belirten Sarpaş, yeni transfer Darina Shulega’nın hem takıma büyük katkısı olacağını hem de takımdaki genç kaleciler için iyi bir örnek olacağını söyledi. Sarpaş, “Genç kalecilerimize örnek bir transfer yaptık. Diğer kalecilerimize model olacak ve gelişimlerine katkı sağlayacaktır” dedi.

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