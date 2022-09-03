YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı

Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı

03.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı

Ankara'da darbedildikten sonra Sincan'daki bir hastanenin acil servisi önüne bırakılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hüseyin Çevik'in katil zanlıları tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirleri ekipleri, Hüseyin Çevik'in (24) yaralı halde hastane önüne terk edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, Çevik'in, S.E'ye ait olduğu tespit edilen araçla, kar maskeli şahıslar tarafından acil servisin önüne bırakıldığını belirledi.

Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan inceleme sonucu balyoz ve demir çubuk ele geçirildi.

Polis, şüpheli S.E. ile birlikte olayla bağlantıları olduğu anlaşılan zanlılar A.K, Y.K, E.K. ve D.E'yi gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturmada, S.E'nin kızı ile hayatını kaybeden Hüseyin Çevik'in ilişkisi olduğu, bundan dolayı aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

Zanlılar, S.E, A.K. ve Y.K. tutuklanırken, E.K. ve D.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (3)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulunduAydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ankara hüseyin çevik sincan

Ankara Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.