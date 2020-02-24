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Darp zanlısı ruhsatsız silahla yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.02.2020 18:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da emniyet ekipleri, bir kişiyi darp eden zanlıyı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’da emniyet ekipleri, bir kişiyi darp eden zanlıyı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.A. isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edilerek silahla tehdit edildi. Mağdur D.A., olayın ardından karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada zanlının kimliği tespit edildi. K.A. adlı şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekipleri, zanlının aracında yaptığı arama sonucu olayda kullanılan ruhsatsız silahı da ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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