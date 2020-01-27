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Dart kursiyerleri öğrenirken eğleniyorlar

BİLECİK HABERLERİ  | 27.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri yarıyıl tatilini spor yaparak geçiriyor.Okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle öğrencilerin tatillerini internet ve sanal ortamdan uzaklaştırmak, tatillerini sosyal ve spor ortamlarında verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri yarıyıl tatilini spor yaparak geçiriyor.
Okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle öğrencilerin tatillerini internet ve sanal ortamdan uzaklaştırmak, tatillerini sosyal ve spor ortamlarında verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Kurs saatleri dışında sportif oyunlar ve müsabaka yaparak geçiren dart kursiyerleri sporla eğlenmenin tadına vardılar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu 3. sınıf öğrencileri Dart Milli Takımı sporcuları Yunuscan Yıldırım, Oğuzhan Özaydın ve Rıza Güner’de etkinliklere destek verdiler.
Ayrıca Dart Milli Takım Antrenörü Özlem Torunlar ve Dart ve Bocce Antrenörü İsmail Torunlar nezaretinde eğitim gören Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi dart kursiyerleri kendi aralarında dart müsabakası düzenleyerek hünerlerini sergilediler.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam "Merkezimizde gençlerimize ve çocuklarımıza işinde profesyonel öğreticilerle eğitim vermeye devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz öğrenirken aynı zamanda da eğleniyorlar. Etkinliklerimiz 7’den 70’e devam ediyor. Tüm halkımızı merkezimize kurslarımıza kayıt için bekliyoruz "dedi.

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