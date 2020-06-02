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Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor

KONYA HABERLERİ  | 02.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren “Daru’l Huffaz”da korona virüs nedeniyle ara verilen dersler, tedbirler alınarak 4 Haziran’dan itibaren yeniden başlıyor.KOMEK bünyesindeki Hafızlık Sağlama Merkezi’nde (Daru’l Huffaz) korona virüs nedeniyle ara verilen dersler yeniden başlıyor.

Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren “Daru’l Huffaz”da korona virüs nedeniyle ara verilen dersler, tedbirler alınarak 4 Haziran’dan itibaren yeniden başlıyor.
KOMEK bünyesindeki Hafızlık Sağlama Merkezi’nde (Daru’l Huffaz) korona virüs nedeniyle ara verilen dersler yeniden başlıyor. Yıl boyu dönem aralıkları verilmeden devam eden dersler normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyularak 4 Haziran Perşembe günü itibariyle yeniden kursiyerlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde kursiyerler binaya maskesiz giremeyecek, girişlerde dezenfektan kullanılacak, kursiyerlerin ateşi ölçülerek sağlık kontrolleri yapılacak, sosyal mesafeye dikkat edilecek ve binada ders hazırlığı yapılmayacak, dersler evde hazırlanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Ali Gav Medresesi Gelenekli Sanatlar Merkezi’ndeki eğitimler kadınlar ve erkekler ayrı olmak üzere haftanın 7 günü yapılıyor. Merkezde, hafta içi bayanlar 07.30 - 20.00, erkekler 06.30 - 20.00 saatleri arasında; hafta sonu ise hem bayanlar hem erkekler 08.00 - 17.00 saatleri arasında randevu usulü ile derslerini vermeye devam edecek. Hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren Daru’l Huffaz kayıtları için; şahsen, 353 62 47 nolu telefonu arayarak veya www.komek.org.tr adresinden başvurulabiliyor.

Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor

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İkindi
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Akşam
20:14
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Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Elif Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Dergah Eczanesi
Selcuklu
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
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