Darüşşafaka Cemiyetinden Süreyya Paşa anısına anlamlı konser

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçıları arasında yer alan Süreyya Paşa olarak bilinen Süreyya İlmen’i vefatının 65’inci yıl dönümünde düzenledikleri etkinlikle andı. Süreyya Operası’nda düzenlenen konserde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne aldı.

Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarının adlarını yaşatmak adına anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor. Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu Yakası’na birçok hizmette bulunan Süreyya İlmen Paşa, vefatının 65’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Süreyya Paşa’nın Darüşşafaka’ya miras bıraktığı, Süreyya Operası’nda düzenlenen anma konserinde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne alırken, konseri farklı yaş gruplarından 500’e yakın davetli izledi.

“Darüşşafaka bağışçılarını unutmaz, unutturmaz”

Organizasyon kapsamında bir konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka olarak tarihimiz boyunca hiçbir karşılık beklemeden, ülkemizin yarınları çocuklarımızın nitelikli bir eğitimle geleceğini aydınlatan bağışçılarımıza karşı büyük bir vefa borcumuz olduğuna inanıyor, onları hep sevgi, saygı ve minnetle hatırlıyoruz. ‘Darüşşafaka bağışçılarını unutmaz, unutturmaz’ mottosu bizim için hep vazgeçilmez oldu ve olmaya devam edecek” dedi.