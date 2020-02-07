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Darüşşafaka Cemiyetinden Süreyya Paşa anısına anlamlı konser

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçıları arasında yer alan Süreyya Paşa olarak bilinen Süreyya İlmen’i vefatının 65’inci yıl dönümünde düzenledikleri etkinlikle andı.

Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçıları arasında yer alan Süreyya Paşa olarak bilinen Süreyya İlmen’i vefatının 65’inci yıl dönümünde düzenledikleri etkinlikle andı. Süreyya Operası’nda düzenlenen konserde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne aldı.
Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarının adlarını yaşatmak adına anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor. Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu Yakası’na birçok hizmette bulunan Süreyya İlmen Paşa, vefatının 65’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Süreyya Paşa’nın Darüşşafaka’ya miras bıraktığı, Süreyya Operası’nda düzenlenen anma konserinde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne alırken, konseri farklı yaş gruplarından 500’e yakın davetli izledi.

“Darüşşafaka bağışçılarını unutmaz, unutturmaz”
Organizasyon kapsamında bir konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka olarak tarihimiz boyunca hiçbir karşılık beklemeden, ülkemizin yarınları çocuklarımızın nitelikli bir eğitimle geleceğini aydınlatan bağışçılarımıza karşı büyük bir vefa borcumuz olduğuna inanıyor, onları hep sevgi, saygı ve minnetle hatırlıyoruz. ‘Darüşşafaka bağışçılarını unutmaz, unutturmaz’ mottosu bizim için hep vazgeçilmez oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

“930 öğrencimizin eğitimine destek veriyor”
Süreyya İlmen’in, hayırsever bir İstanbul sevdalısı olduğunun altını çizen M. Tayfun Öktem, “Süreyya Paşa, vefatından önce mal varlığının büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. Bunların arasında ne mutlu ki cemiyetimiz de vardı. İlmen, 1927’de görkemli bir galayla açılışı yapılan Türkiye’nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını, yani Süreyya Operası’nı cemiyetimize miras bıraktı. Uzun yıllar sinema olarak hizmet veren bu bina, Kadıköy Belediyesi tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi ve 2007’de kapılarını sanatseverlere açtı. Restorasyon çalışmalarından sonra, opera ve bale temsillerine kavuşan Süreyya Operası halen İstanbul’un en özel kültür duraklarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Buradan sağlanan kira geliri de bugün Darüşşafaka’da okuyan 930 öğrencimizin eğitimine kaynak yaratıyor. Cemiyetimiz ve Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerimiz adına merhum Süreyya İlmen ve eşi Adalet İlmen’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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