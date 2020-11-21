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DASKUT Keles temsilciliği gönüllü olarak 7/24 hazır

BURSA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bursa merkezli arama kurtarma ekiplerinden biri olan Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneğ (DASKUT) Bursa merkezde oluşumu tamamlamasının ardından Keles temsilciliğini hizmete açtı.

Bursa merkezli arama kurtarma ekiplerinden biri olan Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneğ (DASKUT) Bursa merkezde oluşumu tamamlamasının ardından Keles temsilciliğini hizmete açtı. Keles ilçe temsilciliği görevini ise Cengiz Korkmaz getirildi.
DASKUT Arama Kurtarma ekibinin faaliyet gösterdiği diğer iller ve ilçeler hakkında da bilgi veren Genel Başkan Meriçli, Keles’te 10 -12 kişilik bir ekibin eğitimlerden geçerek yörede olası bir afet, kaza, yangın ve kaybolma durumlarınca öncü birlik olarak olaya ilk müdahaleyi yapacağını belirtti. İlçe kaymakamından tam destek sözünü alan Meriçli, kaymakama DASKUT üniforması hediye ederek fahri üyelik verdi. Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Keles ilçesinin böyle bir ekibe ihtiyacı olduğunu ve DASKUT’un bu konuda öncülük ederek ilçeye temsilcilik açmasından dolayı memnuniyetini bildirdi.
Kaymakamlık ziyareti ardından Keles İlçe Jandarma Komutanlığına geçen DASKUT heyeti, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okan Akbaba’yı makamında ziyaret ederek, DASKUT hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde Keles ilçesi kırsalında yaşanan bir kayıp olayında jandarma ve DASKUT ekibinin ortak hareket ettiğini söyleyen ve DASKUT ilçe temsilciliğinin bu olaydan sonra hızlıca kurulması ilçe jandarma komutanı tarafından da büyük takdirle karşılandı.
DASKUT Keles İlçe Temsilcisi Cengiz Korkmaz, üye kayıtlarını hızlıca başlatacaklarını ve üyelerini en kısa zamanda eğitime alıp, programlarını oluşturarak, hazır kıta gönüllü personellerinin oluşturulacağını belirtti. DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli ise gönüllü üyelerin tüm eğitimlerinin ücretsiz olarak verileceğini, gerekli teçhizatlarının sağlanarak en kısa sürede Keles İlçesinde 7/24 hizmet edebilecek şekilde konuşlanacaklarını ifade etti.

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