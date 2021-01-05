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DASKUT Mustafakemalpaşa’da göreve başladı

BURSA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:45 | Son Güncelleme

DASKUT Mustafakemalpaşa Temsilciliği göreve başladı.

DASKUT Mustafakemalpaşa’da göreve başladı

DASKUT Mustafakemalpaşa Temsilciliği göreve başladı. 22 ilde temsilciliği ve 650 gönüllü üyesi bulunan DASKUT, Mustafakemalpaşa İlçe temsilciliği görevine Serap Bağatur getirildi.
Serap Bağatur, mazbatasını DASKUT Genel Başkanı Tuncay Mericli’nin elinden aldı. Mazbata tesliminden sonra Genel Başkan Meriçli, İlçe Temsilcisi Serap Bağatur ve dernek yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Kaymakam Ahmet Altıntaş’ı makamında ziyaret etti. DASKUT heyeti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez’i de ziyaret etti. DASKUT Mustafakemalpaşa, belediye ile ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Bağatur, ilçe halkı için üye kayıtlarının başladığını üyelerine ücretsiz eğitimler verildiğini söyledi.

DASKUT Mustafakemalpaşa’da göreve başladı

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