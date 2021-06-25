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Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.06.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Datça açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

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