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Datça ‘Çöp ve Moloz Dökme’ alanına kavuşuyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yer tahsisi sonrası “Çöp ve Moloz Dökme” alanına kavuşacak.Datça’da yıllarca biriken çöp ve moloz nedeniyle Datça’da çevre kirliliği endişe verici boyutlara ulaşmıştı.

Datça ‘Çöp ve Moloz Dökme’ alanına kavuşuyor

Muğla’nın Datça ilçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yer tahsisi sonrası “Çöp ve Moloz Dökme” alanına kavuşacak.
Datça’da yıllarca biriken çöp ve moloz nedeniyle Datça’da çevre kirliliği endişe verici boyutlara ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Datça’da 2017’den sonra yapılan tüm kaçak binaların yıkılması için belediyeye başvurdu ve gerekli personel ve makine desteği sağlayacağını açıkladı. Belediye yetkilileri ise yıkımdan önce hafriyat yeri sorunun çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde kaçak binalardan çıkacak molozun çevreye büyük zarar vereceğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorunu gidermek için Orman Bakanlığı’ndan yer tahsisinde bulundu. Kısa bir süre sonra yer tahsisinin sağlanacağı ve Datça’da Çöp ve Moloz Döküm alanının Kargı Deresi’nde oluşturulacağı öğrenildi. Yetkililer, çöp döküm alanının oluşturulmasının ardından Datça’da 2017’den sonra yapılan tüm kaçak binaların yıkılacağını, vatandaşların kaçak bina yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

Datça ‘Çöp ve Moloz Dökme’ alanına kavuşuyor

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