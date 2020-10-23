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Datça emniyetine hibe araç desteği

MUĞLA HABERLERİ  | 23.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hine edilen 3 adet araç teslim edildi.Datça Güvenlik Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nehibe edilen 3 araç yapılan törenle teslim edildi.

Datça emniyetine hibe araç desteği

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hine edilen 3 adet araç teslim edildi.
Datça Güvenlik Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nehibe edilen 3 araç yapılan törenle teslim edildi. Ayrıca dernek tarafından araçların yanı sıra 12 adet telsiz, 10 adet Bilgisayar da hibe edilirken, Emecik Mahallesi Karaincir sokak PTS kurulumu, lojman civarı ve Kargı yoluna kamera kurulumu hizmetleri yapıldı.
Düzenlenen törene Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Dernek başkanı Nizamettin Yanlı katıldı.

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