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Datça MAG/AME’den okullarda afet bilinci eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG/AME), Deprem Haftası dolayıyla ilçe merkezi ve mahallerdeki okullarda öğrenciler ile öğretmenlere yönelik temel afet bilinci eğitimi düzenledi.TRAC ve AME SAR Datça Temsilcisi Barış Muştu, yaptığı açıklamada; “Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlatarak uygulamalı olarak gerçekleştirdik.

Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG/AME), Deprem Haftası dolayıyla ilçe merkezi ve mahallerdeki okullarda öğrenciler ile öğretmenlere yönelik temel afet bilinci eğitimi düzenledi.
TRAC ve AME SAR Datça Temsilcisi Barış Muştu, yaptığı açıklamada; “Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlatarak uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Senaryo gereği deprem tahliye tatbikatı uygulamıştır. Tatbikat esansında senaryo gereği okulun çatı katında yaralı 1 öğrenci ihbarı alınmış, bu ihbar üzerine MAG/AME ekipleri ivedi bir şekilde çatıya ulaşarak yaralı şahsı tüm emniyet tedbirleri alınarak çatıdan sedye ile tahliyesi yapılmıştır. Deprem sadece olduğu zaman ya da haftalarında aklımıza gelecek basit bir konu değildir. Sürekli olarak eğitim ve tatbikatlar yapılmalıdır. Datça MAG/AME ekipleri olarak üstümüze düşen görevi yapmak için her zaman hazırız. Bu hafta kapsamında bizlerden desteğini esirgemeyen Datça protokolüne teşekkür ederim” dedi.

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