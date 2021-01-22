Muğla'nın Datça ilçesinde 15'incisi düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu, 29 Ocak'ta yapılacak.

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, Datça Be­le­di­ye­si, Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ile gö­nül­lü­le­rin katkı­la­rıy­la sı­nır­lı sayı­daki ka­tı­lım­cı ile Taşlık Plajı'nda se­yir­ci­siz ger­çek­leş­tirileceği belirtilen etkinlikte sporcular, 1500 ve 2500 metrelik par­kurda kulaç atacak.

Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen maratonun, bu yıl salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerin anısına yapılacağı bildirildi.

