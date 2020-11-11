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Datça’da 2 bin fidan toprakla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde,11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.Kızlan Mahallesi Gebekum mevkiinde düzenlenen törene, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdogan ,Orman işletme Şefi Saner Demirtaş protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Datça’da 2 bin fidan toprakla buluştu

Muğla’nın Datça ilçesinde,11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kızlan Mahallesi Gebekum mevkiinde düzenlenen törene, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdogan ,Orman işletme Şefi Saner Demirtaş protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 25 dönümlük alanda bin fıstık çamı ile bin harnup fidanı toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Çoban "Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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