Datça'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Taşocağı mevkisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.



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