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Datça’da içme suyu hat yenileme çalışması

20.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Datça’nın İskele Mahallesi’nde özel mülkler içinde yer alan içme suyu hatlarının yerleri değiştirilerek MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.Uzun yıllardır hattın özel mülkiyet alanı içerisinde olması, ekiplerin hat üzerinde meydana gelen sorunlara müdahale etmesini zorlaştırıyordu.

Datça’nın İskele Mahallesi’nde özel mülkler içinde yer alan içme suyu hatlarının yerleri değiştirilerek MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.
Uzun yıllardır hattın özel mülkiyet alanı içerisinde olması, ekiplerin hat üzerinde meydana gelen sorunlara müdahale etmesini zorlaştırıyordu. Ekipler hat üzerinde meydana gelen su kaçaklarının ve yapılacak olan yenileme çalışmalarının vatandaşın özel mülkiyet alanı içerisinde olması nedeniyle yaşadığı zorluklardan dolayı hattın özel mülkiyet alanından çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile birlikte hem 200 abonenin yararlanacağı içme suyu hatları yenilendi hem de özel mülkiyet alanından çıkarılarak hatta müdahale etme kolaylaştı. Böylelikle meydana gelebilecek olası hat arızalarında su kesintilerinin uzun süreli olmasının önüne geçild.
Abonelerin su sayaçlarını da yönetmeliğe uygun olacak şekilde düzenleyen ekipler Reşadiye, Mesudiye ve Palamutbükü Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

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