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Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

23.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Mesudiye mahallesi Hayıtbükü mevkisinde yapıların yıkım çalışmalarına devam etti.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 12 odalı butik otelin ve 8 bağımsız üç katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapıların yıkımına devam edileceği bildirildi.

Muğla'da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Datça'nın yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde de kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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