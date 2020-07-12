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Datça’da kamyonet uçuruma devrildi: 2 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik arkadaş gurubunun içinde bulunduğu 07 JT 287 kamyonet, Balıkaşıran Çatılimanı mevkinde sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada uçuruma devrildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik arkadaş gurubunun içinde bulunduğu 07 JT 287 kamyonet, Balıkaşıran Çatılimanı mevkinde sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada uçuruma devrildi. Araçtakilerin yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Datça MAGAME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan MAGAME ekibi yaralıları araçtan çıkardı. Kazada hafif şekilde yaralanan iki kişi ambulanslarla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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