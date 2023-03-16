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Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

16.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında çağla hasadı yapılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor.

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

Palamutbükü'nde yaşayan 46 yaşındaki kadın girişimci Aycan Çuhadar Terlemez, AA muhabirine, badem ağaçlarında aynı anda hem çiçek hem çağlayı görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Erkenci" olarak nitelendirilen badem ağaçlarında çağla hasadına başladıklarını belirten Terlemez, "İlk ürünün kilogramını 150 liradan satışa sunduk. Bu sene istediğimiz oranda yağmur yağmasa da ürün verimliliğinden mahsulden memnunuz. Badem, ilçe halkımız için önemli bir gelir kaynağı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay İskenderun'dan ailesiyle Palamutbükü'nde bir otele yerleştirilen 37 yaşındaki depremzede Zuhal Bayraktar ise bölge halkının misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını anlatarak, çağla hasadına yardımda bulunduklarını kaydetti.

Tüccarlık yapan Derman Yorulmaz ise bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirterek, ilk çağla bademlere çok fazla talep olduğunu her gün 4-5 ton çağla bademi üreticilerden satın aldıklarını söyledi.

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