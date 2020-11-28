YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça’da MOBESE denetimleri arttırıldı

Datça’da MOBESE denetimleri arttırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.11.2020 14:02 | Son Güncelleme

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120’nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı.

Datça’da MOBESE denetimleri arttırıldı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.
MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120’nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar MOBESE denetimleri konusunda bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermesi amaçlanıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin artarak devam edeceği açıklanırken, son dönemde trafikte önemi büyük olan yayaların şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşların motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlara yönelik yaya yollarındaki denetimler de sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:00
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Çimen Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.