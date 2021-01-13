YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça’da, muhtarlara Kovid-19 mücadelesi teşekkürü

Datça’da, muhtarlara Kovid-19 mücadelesi teşekkürü

13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Datça’da, muhtarlara Kovid-19 mücadelesi teşekkürü

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça’daki muhtarları Kovid-19 salgınındaki mücadelelerinden dolayı teşekkür belgesi ile ödülendirdi.Kovid-19 salgınında yaptıkları çalışmalar ile hastalığın yayılmasını önleyen Datça’daki 12 mahalle muhtarı, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendrildi.Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı, teşekkür belgelerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür ederek, vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için daha da özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça’daki muhtarları Kovid-19 salgınındaki mücadelelerinden dolayı teşekkür belgesi ile ödülendirdi.
Kovid-19 salgınında yaptıkları çalışmalar ile hastalığın yayılmasını önleyen Datça’daki 12 mahalle muhtarı, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendrildi.
Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı, teşekkür belgelerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür ederek, vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için daha da özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aktar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Muğla’da sanal üniversite tanıtım günleri başlıyor

Muğla’da sanal üniversite tanıtım günleri başlıyor

Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu

Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu

Büyükşehirden kiracılarına yüzde 50 indirim

Büyükşehirden kiracılarına yüzde 50 indirim

Datça’da 200 kilogram mandalina ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Datça’da 200 kilogram mandalina ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.