YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

12.09.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine konumlandırılan ve tartışma konusu olan Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı, demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı.

3 Eylül'de yapılması planlanan ancak sanayi esnafının davet edilmemesi üzerine 11 Eylül'e ertelenen ve Türkiye gündemine oturan Datça Sanayi girişindeki "Sanayi Ağacı Heykeli"nin açılışına, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP ilçe teşkilatı ve sanayi esnafı katıldı.

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.

Açılış, ikramların ve Datça'da yaşayan bir grup müzisyenin mini konseriyle sona erdi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın yer aldığı heykel açılışı, 3 Eylül'de sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelenmiş, heykel açılışının ertelenmesi sosyal medyada da gündem olmuştu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaşmıştı.

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktıABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldiBahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.