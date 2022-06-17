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Datça'da telefon bayisinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

17.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da telefon bayisinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Datça ilçesinde, telefon bayisinden aldığı telefonun ücretini ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir telefon bayisinden 7 bin lira karşılığında telefon alan S.A. (28), ücretini havale yaptığını söyleyerek internet bankacılığından sahte dekontu telefonu satan bayiye gönderip bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 500 metre ileride başka telefon satıcısına giden şüpheli, telefonu 5 bin 800 liraya satmaya çalıştı. Şüpheli, sahte dekontla bayiye telefon satışı yapmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetti işlemleri devam ediyor.

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