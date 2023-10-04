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Datça'da "Türk Müziği Günleri" başladı

04.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesinde Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) tarafından düzenlenen Datça Türk Müziği Günleri başladı.

Türk Musikisi Federasyonu tarafından ilki gecen yıl İskenderun'da gerçekleşen etkinliğin ikincisi Datça'da, Datça Müzik Sevenler Derneği ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılıyor.

Türkiye genelinden 23 dernek ve koronun katıldığı festival yarın sona erecek.

Türk Musikisi Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaya, gazetecilere, geleneksel Türk musikisini geniş kitlelere ulaştırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren amatör koroları bir araya getirerek etkileşimi artırdıklarını belirten Kaya, koro performanslarını seyirciyle buluşturmak üzere Datça Türk Müziği Günleri etkinliğine imza attıklarını kaydetti.

Datça Müzik Sevenler Derneği Başkanı Mümtaz Akıncı ise Türkiye'nin dört bir köşesinden gelerek konser veren ekibe teşekkür etti.

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Muğla Datça Muğla Büyükşehir Belediyesi

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