YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu

Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu

05.09.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine yapılan heykel, tartışma konusu oldu.

Heykeltraş Elbruz Denge tarafından ilçedeki sanayinin girişine konulmak üzere 3 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında "Sanayi Ağacı" heykeli yapıldı.

Dallarında meyve olarak sanayi esnafının çalışmalarında kullandığı iş aletlerinin tasvir edildiği heykel, düzenlemesi yapılarak sanayi girişine yerleştirildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın da yer aldığı heykel açılışı, sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelendi. Heykel açılışının ertelenmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaştı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, gazetecilere, heykeltraş Elbruz Denge tarafından sanayi esnafına hediye olması için hazırlanan ve kendilerinin de projeden mutluluk duyduğu ağacın sanayi girişine yerleştirildiğini söyledi.

Hazırlanan ağaca sanayi esnafının işlerinde kullandığı aletlerin asılarak sergilendiğini belirten Uçar, "Heykeli hazırlayan arkadaşlar sanayi esnafına geç haber vermişler. Ben de kendilerine neden acele ettiklerini gerekirse bir hafta sonra da açabileceğini söyledim. Ama 'sanayi yakın, arkadaşları çağırırız' dediler. Haberlerde 'kimse katılmadı' deniliyor ancak 10-15 esnafımız yine geldi. Eğer önceden haber verilse diğer esnaflarımız da katılırdı." diye konuştu.

Uçar, açılışın belediyeyle alakalı olmadığını ancak olayın kendilerine mal edildiğini iddia etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNER"Güle güle aklım, ışığım, kalbim""Güle güle aklım, ışığım, kalbim"
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça

Muğla Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:10
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.