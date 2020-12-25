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Datça’da yerde yatarken bulunan şahıs, hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 25.12.2020 14:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde yerde hareketsiz bir şekilde bulunarak ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Palamutbükü mevkiinde sahil kesiminde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Datça’da yerde yatarken bulunan şahıs, hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Datça ilçesinde yerde hareketsiz bir şekilde bulunarak ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Palamutbükü mevkiinde sahil kesiminde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan 49 yaşındaki Kamil Karakaş’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kafasında morluklar ve şişlikler bulunan Karakaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Datça’da yerde yatarken bulunan şahıs, hastanede hayatını kaybetti

Datça’da yerde yatarken bulunan şahıs, hastanede hayatını kaybetti

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